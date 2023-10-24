الخليج اليوم .. محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان مستجدات أزمة أوكرانيا وحرب غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بحثا خلاله مستجدات الأزمة الأوكرانية والعلاقات بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه "خلال الاتصال جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مستجدات الأزمة (الأوكرانية الروسية)، كما جرى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة للوصول إلى السلام والاستقرار".

وقال زيلينسكي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "شكرت صاحب السمو الملكي على جهوده الشخصية لإنجاح اجتماع صيغة السلام في جدة. ودعوت ممثلا سعوديا للمشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات في مالطا، وأشرت إلى أهمية دور المملكة في الإعداد لقمة السلام العالمية".

وأضاف: "شددت على ضرورة منع المزيد من تصعيد الصراع وسقوط ضحايا من المدنيين" في الشرق الأوسط.

وصرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، أن المملكة تؤكد على استعدادها للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة الأوكرانية.

واحتضنت مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، في ظل غياب الجانب الروسي الذي لم يتلق دعوة، حيث حضر الحدث ممثلون من أكثر من 30 دولة من بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية عن عقد اجتماع دولي يومي 28-29 أكتوبر الجاري في مالطا لمناقشة "صيغة السلام" بناء على المقترحات الأوكرانية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من جهتها إلى أن تحديد القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي دون مشاركة روسيا هو "عبثية" و"لا معنى لها"، لكن هناك "مجال كامل للإبداع" في مناقشتها.

المصدر: وكالات