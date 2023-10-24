الخليج اليوم .. كوريا الجنوبية والسعودية توقعان 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية الأحد أنه خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس يون سيوك يول إلى السعودية، سيتم توقيع 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تبلغ 15.6 مليار دولار بين البلدين.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الاقتصادية أنه تم توقيع بعض الاتفاقيات الأحد خلال منتدى استثمار ثنائي وبعد لقاء بين يون سيوك يول وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما سيتم توقيع الاتفاقيات المتبقية خلال حفل يوم الاثنين بمناسبة مرور 50 سنة من التعاون في مجال البناء بين البلدين.

وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها النفط الخام، والطاقة، والهيدروجين، والإحصاء، والمنتجات الغذائية والطبية.

ومن بينها عقد بين شركة النفط الوطنية الكورية، وشركة النفط العملاقة "أرامكو"، لإنشاء احتياطي مشترك من النفط الخام يبلغ 5.3 مليون برميل في منشأة تخزين في مدينة أولسان الكورية الجنوبية بحلول عام 2028.

وبموجب الاتفاق، سيكون لكوريا الجنوبية حقوق الأولوية في شراء النفط في حالات الطوارئ المتعلقة بالعرض والطلب، وستحصل على إيجار طوال فترة مدتها 5 سنوات.

كما وقعت شركة "هيونداي موتور" الكورية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي عقدا لاستثمار حوالي 400 مليون دولار في بناء مصنع لتجميع السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة منطقة مكة المكرمة بالسعودية.

وسيتم تصميم المصنع لإنتاج نحو 50 ألف سيارة كهربائية وسيارة تعمل بالغاز ابتداء من عام 2026 ليصبح أول مركز لإنتاج السيارات الكهربائية لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط ونقطة دخول لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للرئاسة الكورية الجنوبية.

وذكرت الرئاسة أن الصفقات الجديدة ستضاف إلى مذكرات التفاهم والعقود التي تبلغ قيمتها 29 مليار دولار والتي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد لسيئول في نوفمبر الماضي.

المصدر: "يونهاب"