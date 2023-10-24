الخليج اليوم .. كريستيانو رونالدو يكشف كواليس مقابلته مع محمد بن سلمان (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كواليس مقابلته لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2023 في السعودية، أمس الاثنين.

وأظهرت لقطات مصورة مصافحة النجم البرتغالي لولي العهد السعودي، في أعقاب المؤتمر الذي شهد إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المقرر إقامتها في مدينة الرياض سنويا، ابتداء من صيف عام 2024.

وكتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس": "يشرفني أن ألتقي مجددا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "من الرائع أن أكون جزءا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية، وإطلاق أول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على الإطلاق التي ستقام في المملكة العربية السعودية العام المقبل!".

وحضر مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2023 عدد من الشخصيات الرياضية، ومنهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

وانضم رونالدو لصفوف النصر السعودي، في ديسمبر الماضي، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

المصدر: twitter/Cristiano