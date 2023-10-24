شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أمريكية من عدم جاهزية إسرائيل لاجتياح غزة.. نيويورك تايمز تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشعر الإدارة الامريكية بالقلق من افتقار اسرائيل لأهداف عسكرية قابلة للتحقيق في غزة ومن ان الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لشن غزو بري على القطاع بخطة يمكن ان تنجح، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

أكد وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على الحاجة الى دراسة الكيفية التي قد تقوم بها القوات الإسرائيلية بغزو بري لقطاع غزة حيث تحتفظ حماس بشبكات انفاق معقدة.

في الوقت نفسه، يصر مسئولي الإدارة الامريكية ان الولايات المتحدة لم تخبر إسرائيل بما يجب عليها فعله وما زالت تدعم الغزو البري بالرغم من ان البنتاجون ارسل جنرال من مشاة البحرية الى جانب ضباط آخرين لمساعدة الإسرائيليين في خطط الاجتياح البري.

وقال مسؤول في البنتاجون اليوم، إن إرسال الجنرال جيمس جلين، لا يعني أن البنتاجون يتخذ قرارات نيابة عن إسرائيل، مضيفا أن الجنرال جلين لن يكون موجودا على الأرض في إسرائيل إذا بدأ التوغل في غزة.

ونفى دبلوماسي إسرائيلي في واشنطن، حسب نيويورك تايمز، أن تكون الإدارة الأميركية تنصح الإسرائيليين بتأجيل الغزو البري، وأوضح أن الولايات المتحدة "لا تضغط" على إسرائيل فيما يتعلق بالعملية البرية.

لكن المسؤولين قالوا إن الإدارة الامريكية، تشعر بالقلق من أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه حتى الآن مسار عسكري واضح لتحقيق هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثل في القضاء على حماس.

وقال مسؤولون أمريكيون، بحسب نيويورك تايمز، إنه على إسرائيل أن تقرر، على سبيل المثال، ما إذا كانت ستحاول القضاء على حماس باستخدام ضربات جوية مقترنة بغارات مستهدفة من قبل قوات العمليات الخاصة، أو التوغل في غزة مع قوات العمليات الخاصة والدبابات والمشاة.