شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمى": لا يمكن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة دون توافر الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى فى فلسطين عليا زكى، أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى غزة بدون وقود، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية التى دخلت غزة حتى الآن تشكل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم الاحتياجات فى القطاع، مشيرة إلى التحديات التى تواجهها المخابز التى تعمل مع البرنامج في ظل شح الوقود.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المسؤولة الأممية أنه دون الوقود لن تعمل المستشفيات أو المخابز، مشيرة إلى أن هناك 4 مخابز فقط تعمل في القطاع بأسره بعد أن كان هناك 23 مخبزا يعمل مع البرنامج في بداية التصعيد، مبينة أن البرنامج "قلل من الحصص التي يحصل عليها كل شخص في اليوم"، كي يتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من الناس. وقالت إن البرنامج يركز في إيصال المساعدات على الملاجئ والمدارس التابعة لوكالة الأونروا - التى تؤوى مئات آلاف النازحين - وأكدت أنهم يعكفون الآن على خطة للوصول إلى الناس الموجودين خارج الملاجئ والمدارس، مجددة التأكيد على أهمية حماية المدنيين وموظفي الإغاثة وعدم تعريضهم للخطر. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه في ظل الموارد المحدودة في غزة، وفي ظل انعدام الأمن على الطرق وصعوبة التنقل عبر القطاع، تظل المشكلة في عدم القدرة على توصيل المساعدات للمحتاجين هناك.



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