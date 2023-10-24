شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت مصادر إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 46 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 15 شخصا من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل" الجنوبية، و11 آخرين من محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة، من بينهم فتاة، من مدينة القدس المحتلة. ومن بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، جرى اعتقال 11 شخصا.

ومن شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين مُحررين من "قلقيلية" و"سلفيت"، واثنين من مُحافظة "نابلس".