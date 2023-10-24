من قلب الحدث... شواهد على الوضع الصحي الكارثي في غزة

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
19 أكتوبر, 06:29 GMT
وأضاف الآغا: "جاء هذا العدوان ليلقي بظلاله أكثر وينهك هذه المنظومة المنهكة أصلا، وفيما يتعلق بالمستشفيات، فإن وزارة الصحة تناشد بإدخال كل المساعدات والمستلزمات الطبية اللازمة في ضوء انقطاع التيار الكهربائي وعدم مقدرة وزارة الصحة على تشغيل كل المرافق التي تعتمد على المولدات الكهربائية. الآن أبرز ما تطالب به وزارة الصحة هو إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء لمرافقها ومستشفياتها في محافظات قطاع غزة الخمس".
كما تحدث الآغا، عن المساعدات التي تم السماح بإدخالها عبر معبر رفح وهل ساعدت في التخفيف من الضغط الكبير على المستشفيات، قائلا: "ما دخل من شاحنات عددها لا يتجاوز 35 شاحنة، تحتوي على مواد غذائية وأكفان وجزء بسيط من المستلزمات الصحية والطبية المتعلقة بطبابة الجروح وليس بالشيء الكبير، وحينما تحدثنا لوزارة الصحة قالت أنه أدخلت دون التنسيق معها ودون النظر لاحتياجاتها".
أمس, 15:52 GMT
وأشار إلى أن "القطاع يحتاج يوميا لـ700 شاحنة في الظروف العادية، وإدخال 35 شاحنة لا يتناسب وحجم الكارثة وحجم المحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذه الأيام".
وفيما يتعلق بأعداد الجرحى والوفيات، قال الآغا: "عدد الجرحى تجاوز الـ16 ألف جريح وغالبيتهم ووزارة الصحة تتحدث عن أن هذه الإصابات تتراوح ما بين الخطيرة والحرجة جدا، الإصابات بمجملها للأطفال والنساء، 70 في المئة هي لأطفال مصابين والإصابات بمعظمها هي حالات بتر في الأطراف وإصابات في المناطق العلوية للجسد".
واختتم قوله: "وزارة الصحة في كل مؤتمر صحفي تناشد بضرورة فتح معبر رفح ليتسنى للجرحى العلاج في الخارج نظرا لتعقيد الحالات التي يعانون منها والإصابات التي تعرضوا لها نتيجة للغارات الإسرائيلية المتواصلة والسماح بدخول الفرق الطبية من الخارج والمختصة بمختلف التخصصات إلى القطاع وبالتالي المساهمة في علاج هؤلاء الجرحى. الوضع كارثي وفي طريق الانهيار أكثر وأكثر".
19 أكتوبر, 05:18 GMT