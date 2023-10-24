"فلسطين حرة" تظهر على قناة تلفزيونية إسرائيلية... من وقف وراء الرسالة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وتناقل مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لتعرض قناة الـ14الإسرائيلية لاختراق، وتم على شريط الأخبار أثناء حديث المذيعة كتابة عبارات "فلسطين حرة" و"لقد تم اختراقكم من المغرب"، قبل أن يتم قطع الإرسال.

يشار إلى أن المغرب دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" للـ"رد على الانتهاكات الإسرائيلية".

جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية عبر منصة "إكس"، قالت فيه إن المملكة دعت وزراء خارجية الدول العربية للاجتماع من أجل التشاور وتنسيق المواقف بشأن التطورات الأخيرة، والبحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير، بحسب البيان.

12 أكتوبر, 20:24 GMT

ولفتت وزارة الخارجية المغربية إلى أن "الدعوة جاءت بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس"، حيث تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

21 أكتوبر, 06:57 GMT

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.