الجيش الإسرائيلي يكشف سرا لأول مرة... لماذا تأخر اجتياح غزة وما علاقة "الأهداف المقصوفة"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أدرعي، في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي، إن إسرائيل ستختار التوقيت المناسب لبدء العملية البرية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد استعراض الخطط العسكرية والقيام بمزيد من التدريبات العسكرية، ورفع الروح المعنوية والكفاءة القتالية للجنود.

وأضاف سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكثر من 320 هدفا في قطاع غزة"، متابعا: "هذا القصف يأتي في إطار الاستعدادات للعملية البرية أو للمرحلة المقبلة من الحرب، حيث يتم قصف منصات إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق والأماكن التي تم نصب منصات إطلاق القذائف المضادة للدروع فيها".

أمس, 17:02 GMT

وشدد على أن "الهدف من المرحلة الحالية هو دعم الخطة العسكرية الواضحة للحرب، والمتمثلة في تفكيك منظومة حماس العسكرية والحكومية في قطاع غزة، وهذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي على الأرض".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلت عن الجيش الإسرائيلي أن الضربات تركز على المواقع التي ربما تشكل خطرا على القوات.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5300 شهيد"، مؤكدة إصابة 18000 شخص بجروح.

أمس, 08:56 GMT

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد قالت إنها "قامت عبر وساطة مصرية قطرية، بإطلاق سراح المحتجزتين، نوريت يتسحاك، يوخفد ليفشيتز"، مشيرة إلى أن "العدو رفض منذ الجمعة الماضية، قبول استلامهما".

وأضافت أنها "قررت الإفراج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة، رغم ارتكاب الاحتلال لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الإخوة الوسطاء على التزام الاحتلال بها، خلال هذا اليوم، لإتمام عملية التسليم"، حسب البيان.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.