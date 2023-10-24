الإمارات تعلن موعد تنفيذها... ماذا نعرف عن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة؟

- 1/2
- 2/2
فكرتها وأهدافها
أوضح المري أن الغرض من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة هو "التركيز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، ما سيساهم في التكامل الاقتصادي الخليجي".
وتابع أن التأشيرة تستهدف الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما، الأمر الذي سيتطلب من مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة القادمة، دراسة مسار خليجي موحد يربط دول مجلس التعاون الخليجي في مسار واحد ينتهجه هؤلاء الزوار.
17 أكتوبر, 14:52 GMT
تتيح زيارة كم دولة
أوضح أن التأشيرة السياحية الجديدة الموحدة ستتيح لمن يحملها، زيارة 6 دول، هي مملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
تأشيرة ضمن مبادرة
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن من بين أغراض التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من قطاع السياحة، من 14% إلى 18%.