شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تدعو إلى تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء، بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية بعد أسبوعين من هجمات الاحتلال الإسرائيلية المكثفة.

وقالت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم الوكالة "نطالب بمواصلة التدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية إلى غزة".

وأضافت "الشاحنات التي وصلت حتى الآن ليست سوى قطرات قليلة في مواجهة الاحتياجات الهائلة للناس في الشارع".