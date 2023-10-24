شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 42 فلسطينيًا بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 42 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل وبيت لحم وجنين، ترافق معها الاعتداء على الفلسطينيين، بعد اقتحام عشرات المنازل.

من جهتها كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير، عن تفاصيل الظروف الصعبة و العقوبات التي يواجهها الأسرى داخل معتقلات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من خلال فرض العقوبات الجماعية عليهم، والمتمثلة بسحب جميع الأجهزة الكهربائية وقطع التيار الكهربائي عن الأقسام، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية بمنع الزيارات والتواصل مع ذويهم.

استشهاد عشرات الفلسطينيًين في القصف المستمر

استشهد 131 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح الليلة الماضية واليوم، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء 65 فلسطينيًا، استشهدوا في غارات استهدفت منازل في مدينتي رفح وخان يونس، كما استشهد 26 فلسطينيًا في غارات عنيفة استهدفت خمسة منازل في مخيم البريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 40 فلسطينيًا في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.