الخليج اليوم .. مقاتل "إماراتي" يطلب من قديروف السماح له بالذهاب للقتال من أجل فسطين (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تغلب المقاتل من أصل شيشاني حمزة تشيمايف، الذي يمثل دولة الإمارات، على النيجيري كامارو عثمان في نزال جمعهما ليلة السبت في أبو ظبي ضمن أمسية "UFC 294" للفنون القتالية.

وجرى النزال ضمن فئة الوزن المتوسط، واستمر على مدار الجولات الثلاث وانتهى بفوز تشيمايف بقرار من الحكام.

وحقق تشيمايف البالغ من العمر 29 عاما الفوز الـ13 في نزاله الـ13 ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وبعد النزال، ناشد تشيمايف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف السماح له بالذهاب للقتال من أجل فلسطين.

وكشف تشيمايف أنه ليس لديه مشكلة في القتال، وإذا سمح له بالقتال من أجل فلسطين، فسيكون أول من يذهب إلى هناك.