شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن يرحب بالإفراج عن اثنتين إضافيتين من المحتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالإفراج عن اثنتين إضافيتين من المحتجزين فى قطاع غزة، مؤكدا التزامه بالجهود الرامية لإطلاق سراحهم جميعا، ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى أربع سيدات لأسباب إنسانية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن بايدن "رحب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة، مجددا التزامه بالجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك الأمريكيون، وتوفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين والمدنيين الآخرين في غزة".

وأوضح البيان، أن الرئيس الأمريكي أكد "ضرورة الحفاظ على التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى غزة، وأنه لا يمكن الحديث عن أي مباحثات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قبل الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة".

وردا على سؤال حول تأييده لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، قال بايدن "إنه ينبغي الإفراج عن الرهائن أولا ثم يمكن مناقشة مسألة وقف إطلاق النار"، وفق تعبيره.

وكان بايدن، قد أعرب عن سعادته بإطلاق سراح أمريكيتين يوم الجمعة الماضي احتجزتهما الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة لمدة 14 يومًا.

فيما وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إطلاق سراح المحتجزتين بأنه "نافذة أمل".