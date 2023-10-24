شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لوقف واسع لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى وقف إطلاق النار على نطاق واسع لأغراض إنسانية فى غزة، مطالبا أطراف الصراع بمضاعفة جهودها لضمان الامتثال للقانون الدولى .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال تورك: "الكثيرون من المدنيين - العديد منهم من الأطفال - فقدوا حياتهم بالفعل نتيجة هذه الأعمال العدائية، وإذا لم يتغير شيء فإن مزيدا من المدنيين فى الأيام المقبلة سيكونون على حافة الموت بسبب استمرار القصف. يجب أن تأتي الإنسانية في المقام الأول".

وعن الوضع الإنساني في غزة، أكد المسؤول الأممي أنها "خُنقت" من حصار استمر 16 عاما وتشرف الآن على كارثة بسبب عدم توفر المياه والكهرباء والغذاء والدواء الأساسي، وغير ذلك من الإمدادات الضرورية.

وشدد مفوض حقوق الإنسان على أن "العنف لن يتوقف أبدا إلا إذا اتخذ القادة الخيارات الشجاعة والإنسانية.. الخطوة الأولى يجب أن تكون الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، لإنقاذ أرواح المدنيين عبر التوصيل العاجل والفعال للإغاثة الإنسانية بأنحاء غزة".

وأشار إلى أن أكثر من 5000 شخص قُتلوا في غزة، منهم 2000 طفل، غالبيتهم بسبب هجمات وعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما قُتل 1300 شخص في إسرائيل نتيجة هجمات نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وشدد المسؤول الأممي على الأهمية القصوى لحماية المدنيين والامتثال لقوانين الحرب وضمان المساءلة على الانتهاكات.

