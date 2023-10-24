شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة الثانية من الجسر الجوى الكويتى للعريش لإيصالها لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء، من قاعدة عبد الله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوى للأشقاء الفلسطينيين إلى مطار العريش الدولى لإيصالها إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات- التى تشمل عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية- انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية واستجابة للأوامر من القيادة السياسية بدولة الكويت.

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