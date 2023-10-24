شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو لإعادة إطلاق عملية سياسية حاسمة مع الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة إطلاق "عملية سياسية حاسمة مع الفلسطينيين".

جاء ذلك خلال اجتماع ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وقبل توجهه إلى رام الله فى وقت لاحق اليوم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت مستشفيات قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على القطاع منذ 18 يومًا إلى 5087 شهيدا .

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