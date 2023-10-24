شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: واشنطن قلقة من أعداد القتلى المدنيين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" باتريك رايدر من عواقب تصعيد النزاع الفلسطينى الإسرائيلى على المدنيين فى قطاع غزة.

وأعرب رايدر ـ في تصريح أوردته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن قلق واشنطن البالغ من أعداد القتلى فى صفوف المدنيين بقطاع غزة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بقوانين الحرب.. وأكد أن الولايات المتحدة لديها قدرات في الشرق الأوسط للتعامل مع أي طوارئ في المنطقة، في إشارة إلى احتمالية تصعيد النزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

يأتي هذا في الوقت الذى استشهد فيه أكثر من 120 فلسطينيا في سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، واستهدفت من خلالها منازل مأهولة بالسكان بمختلف المناطق في قطاع غزة في اليوم الـ18 للعدوان.

وكان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد دعا، أمس الاثنين، إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، مناشداً القادة اتخاذ "خيارات شجاعة".