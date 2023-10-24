الأسيرة التي أطلقت "حماس" سراحها تصف كيف تعاملوا معها: كانوا طيبين للغاية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت ليفشيتز (85 عاما) خلال مؤتمر صحفي، أثناء فترة احتجازها لدى "حماس" إلى جانب عجوز أخرى كانت محتجزة معها: "لقد تمت معاملتنا بشكل جيد وبلطف كبير، لقد اعتنوا بكل التفاصيل، وقاموا بتنظيف الحمامات، وتطهيرها بمواد معقمة، وبشكل عام، كانوا خائفين من الوباء، وأخبرناهم أننا لا نريد الدخول في السياسة معهم".

وتابعت: "لقد كان حراس الأمن برفقة مسعف بجانبنا، وجاء طبيب وتأكد من وصول الأدوية إلينا، استلقينا هناك على أَسِرَة، وكانوا (عناصر المقاومة) حريصين جدا على الجانب الصحي لدينا، حتى لا نزعجهم لا سمح الله".

وأشارت يوخفيد ليفشيتز إلى أن "طبيب كان يأتي كل يومين أو 3 أيام للاطمئنان علينا، والمُسعف الذي ظل برفقتنا تحمل المسؤولية، وحرص على إحضار الأدوية لنا، وإذا لم تكن موجودة، فكان يحضر أدوية مماثلة بديلة".

وأكدت ليفشيتز أنه "عندما وصلنا إلى هناك، أخبرونا بأنهم يؤمنون بالقرآن ولن يُضرونا، وأنهم سيعطوننا نفس الظروف التي لهم داخل الأنفاق.. بدأنا بالمشي عبر الأنفاق، ثم وصلنا إلى قاعة كبيرة تجمّع فيها 25 شخصا.. وبعد ساعتين، فصلوا خمسة أشخاص من مستوطنة نيرعوز، ووضعوهم في غرفة منفصلة".

وتابعت أن "المقاومين وضعونا كل 25 شخصا في مكان واحد، ووضعوا على كل خمسة أشخاص حارس، وكنا نتناول وجبة واحدة في اليوم".

وشددت العجوز اليهودية في تصريحاتها أن "نقص كفاءة الجيش والشاباك أضر بنا كثيرا.. لقد كنا (كبش فداء) للحكومة (الإسرائيلية)".

ولفتت إلى أنه "تم قصف موقع احتجازنا عدة مرات، وكان ذلك مروعا، وعناصر "حماس" أخبروني بأنهم سيوفرون الحماية لي".

أمس, 21:43 GMT

وصرحت يوخفيد ليفشيتز أن "عناصر المقاومة الفلسطينية كانوا طيبين للغاية، وكانوا يتأكدون من تناول الطعام بشكل جيد، وكنا نأكل نفس الطعام مثلهم، لقد عوملنا بشكل جيد، واهتموا بكل التفاصيل.. كانت لديهم نساء معنا يعرفن معنى النظافة الأنثوية، ويتأكدن من حصولنا على كل شيء".

وأردفت: "لقد خططت "حماس" لكل شيء منذ فترة طويلة، لقد أعدوا كلّ ما نحتاجه، بما في ذلك الشامبو والبلسم".

وأكدت الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، إطلاق سراح سيدتين مسنتين كانتا محتجزتين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، ونقلهما إلى المستشفى.

وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان: "أفاد منسق شؤون المختطفين والمفقودين بأنه تم إطلاق سراح نوريت كوبر (79 عاما) ويوخفيد ليفشيتز (85 عاما) من أيدي منظمة حماس".

وأضاف البيان أن الرهينتين متواجدتين حاليا في إسرائيل وفي طريقهما إلى أحد المراكز الطبية حيث ستستقبلهما عائلاتهما.

20 أكتوبر, 18:01 GMT

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد قالت إنها "قامت عبر وساطة مصرية قطرية، بإطلاق سراح المحتجزتين، نوريت يتسحاك، يوخفيد ليفشيتز"، مشيرا إلى أن "العدو رفض منذ الجمعة الماضية، قبول استلامهما".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.