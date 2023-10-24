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خبير: "شنغن الخليجية" ستسهم بزيادة مداخيل السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي

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دبي - محمود عبدالرازق - أشار المري إلى أنه تم الاتفاق على التأشيرة خلال الاجتماع السابع لدول ، الذي عقد أخيرا في سلطنة عمان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضح أن الغرض من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة هو "التركيز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، ما سيساهم في التكامل الاقتصادي الخليجي".

مجلس التعاون الخليجي - الخليج 365 عربي, 1920, 24.10.2023

تأشيرة "شنغن الخليجية" تكرس واقع التقارب الخليجي

وصف أستاذ العلاقات الدولية علي الهيل، هذه الخطوة في حديث لـ"الخليج 365"، بأنها لتكريس واقع التقارب الخليجي، وبأنها لتشجيع السياح من مختلف بلاد العالم للقدوم إلى هذا الجزء من العالم وبخاصة وأنها تمتلك بنية تحتية مدنية رائعة بالإضافة لاحتوائها على كل ما يهم السائح، بالإضافة للأيام المشمسة الممتدة على طول العام والشواطئ الجميلة.

وحول إمكانية الاعتماد على قطاع السياحة كدخل جديد لدول التعاون الممثلة بالمملكة العربية ، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، سلطنة عمان والكويت، قال الهيل: "بالتأكيد السياحة ستعتبر مصدرا للدخل في هذه البلاد وإن كانت حاليا ليست بالمستوى المطلوب، لكن "تأشيرة شنغن الخليجية" ستسهم بتطوير مداخيل هذا القطاع، بالإضافة لتوجه هذه الدول للاعتماد على الزراعة والصناعة المستقلة عن قطاعي النفط والغاز".

وأشار إلى الصناديق السيادية لدول التعاون التي وصلت للعالمية من خلال استثماراتها، بالإضافة لاستثماراتها داخل دول المنظمة.

يذكر أن التأشيرة تستهدف الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما، بحسب ما صرح الوزير الإماراتي، وستتيح لمن يحملها، زيارة 6 دول، هي مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - الخليج 365 عربي, 1920, 25.09.2023

25 سبتمبر, 15:28 GMT

تأشيرة ضمن مبادرة

تأتي مبادرة إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، والتي تستهدف زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس الخليجي، وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن من بين أغراض التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من قطاع السياحة، من 14% إلى 18%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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