وزير الخارجية الإيطالي: حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية هدف يجب ألا نتخلى عنه أبدا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية الإيطالية، إلى أنه "طلبنا من الدول العربية، بمن فيها تونس ومصر وقطر والأردن للعب دور الوساطة للإفراج غير المشروط عن الرهائن"، وفقا لوكالة "أكي" الإيطالية.

وتابع: "نحن نعمل مع إسرائيل ومع الدول العربية من أجل إطلاق سراح غير مشروط للرهائن، وأن تتوقف "حماس" عن مهاجمة إسرائيل، وبالتالي "حزب الله" اللبناني على الجبهة الشمالية".

كما شدد تاجاني على أنه "من الواضح أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو حق معترف به، وكذلك في ضرب حركة "حماس" الفلسطينية، مع الحرص على عدم ضرب المدنيين الفلسطينيين".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، صرحت على هامش "قمة القاهرة للسلام"، التي عقدت يوم السبت الماضي: "هناك اتهام للاتحاد الأوروبي بدعم إسرائيل حتى في البداية على الأقل، ولكننا ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ووجودها، وكان يجب أن نفعل هذا عقب ما فعلته حركة "حماس"، ولكننا نريد حل للدولتين".

وتابعت: "نحاول إيجاد حلول بعيدة المدى للإسرائييليين والفلسطيين، وتنفيذ بعض الأعمال التي أجريت بالفعل، بحيث نجد كلا الدولتين على نفس الطاولة".

© AFP 2023 / Belal Alsabbagh مشهد جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 1/12 © AFP 2023 / Belal Alsabbagh مشهد جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 © AP Photo / Hatem Moussaفلسطينيون يتفقدون أنقاض المباني التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ للاجئين، قطاع غزة، 12 أكتوبر 2023. 2/12 © AP Photo / Hatem Moussa فلسطينيون يتفقدون أنقاض المباني التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ للاجئين، قطاع غزة، 12 أكتوبر 2023. © AFP 2023 / Mohammed Abed صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر جراء قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. 3/12 © AFP 2023 / Mohammed Abed صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر جراء قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. © AP Photo / Fatima Shbairدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023. 4/12 © AP Photo / Fatima Shbair دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023. © AFP 2023 / Mohammed Abedطفل فلسطيني يشاهد الدخان يتصاعد في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، قطاع غزة، 13 أكتوبر 2023. 5/12 © AFP 2023 / Mohammed Abed طفل فلسطيني يشاهد الدخان يتصاعد في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، قطاع غزة، 13 أكتوبر 2023. © AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibi يُظهر هذا المشهد الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى "الأهلي العربي" (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان. 6/12 © AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibi يُظهر هذا المشهد الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى "الأهلي العربي" (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان. © AP Photo / Fatima Shbairفلسطينيون يبحثون عن ناجين من مبنى دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. 7/12 © AP Photo / Fatima Shbair فلسطينيون يبحثون عن ناجين من مبنى دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. © AP Photo / Hatem Aliطفل فلسطيني ينظر إلى المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة 22 أكتوبر 2023. 8/12 © AP Photo / Hatem Ali طفل فلسطيني ينظر إلى المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة 22 أكتوبر 2023. © AP Photo / Adel Hanaصورة جوية للدمار الناجم عن القصف الجوي الإسرائيلي في مدينة غزة، 11 أكتوبر 2023. 9/12 © AP Photo / Adel Hana صورة جوية للدمار الناجم عن القصف الجوي الإسرائيلي في مدينة غزة، 11 أكتوبر 2023. © AFP 2023 / Mahmud Hams أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر جراء غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. 10/12 © AFP 2023 / Mahmud Hams أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر جراء غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. © AFP 2023 / Mahmud Hamsدخان يتصاعد من أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. 11/12 © AFP 2023 / Mahmud Hams دخان يتصاعد من أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. © AFP 2023 / Said Khatibشروق الشمس على خلفية مبنى متضرر في أفق خان يونس في جنوب قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. 12/12 © AFP 2023 / Said Khatib شروق الشمس على خلفية مبنى متضرر في أفق خان يونس في جنوب قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. 1/12 © AFP 2023 / Belal Alsabbagh مشهد جوي يظهر المباني المدمرة إثر القصف الإسرائيلي في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 2/12 © AP Photo / Hatem Moussa فلسطينيون يتفقدون أنقاض المباني التي ضربتها غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ للاجئين، قطاع غزة، 12 أكتوبر 2023. 3/12 © AFP 2023 / Mohammed Abed صبي صغير ينظر بينما يقوم الناس بفحص أنقاض مبنى دمر جراء قصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، 21 أكتوبر 2023. 4/12 © AP Photo / Fatima Shbair دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023. 5/12 © AFP 2023 / Mohammed Abed طفل فلسطيني يشاهد الدخان يتصاعد في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة، قطاع غزة، 13 أكتوبر 2023. 6/12 © AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibi يُظهر هذا المشهد الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى "الأهلي العربي" (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان. 7/12 © AP Photo / Fatima Shbair فلسطينيون يبحثون عن ناجين من مبنى دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. 8/12 © AP Photo / Hatem Ali طفل فلسطيني ينظر إلى المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة 22 أكتوبر 2023. 9/12 © AP Photo / Adel Hana صورة جوية للدمار الناجم عن القصف الجوي الإسرائيلي في مدينة غزة، 11 أكتوبر 2023. 10/12 © AFP 2023 / Mahmud Hams أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر جراء غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. 11/12 © AFP 2023 / Mahmud Hams دخان يتصاعد من أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. 12/12 © AFP 2023 / Said Khatib شروق الشمس على خلفية مبنى متضرر في أفق خان يونس في جنوب قطاع غزة، 19 أكتوبر 2023. مشاهد جوية للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في قطاع غزة

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.