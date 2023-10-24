شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": استشهاد 5791 فلسطينيًا في ضربات الاحتلال منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الثلاثاء إن 5791 فلسطينيًا استشهدوا في ضربات الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر، بينهم 2360 طفلًا.

وأضافت الوزارة أن 704 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط.

تحذير من الأونروا

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التابعة للأمم المتحدة " الأونروا"، إن السكان في قطاع غزة سيختنقون في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى القطاع.

وقالت المفوض العام للأونروا فيليب لاتزاريني في بيان، إن أول شحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لم تتضمن الوقود الذي تشتد الحاجة إليه داخل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه من دون وقود، فإن السكان في قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، سيستمرون في "الاختناق"، وأنه من دون وقود، فلن تكون هناك مياه، ولا مستشفيات ولامخابز عاملة، ولن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وتابع، دون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية، وانعدام الوقود سيؤدي إلى مزيد من خنق الأطفال والنساء والناس في غزة.