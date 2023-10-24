شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تحذر رعاياها من تدهور الأوضاع الأمنية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت السفارة الكندية لدى بغداد، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من تدهور الأوضاع الأمنية فى العراق والهجمات التى تطال مقرات مستشارى التحالف الدولى، مطالبة رعاياها بسرعة مغادرة العراق وعدم السفر إليها فى الوقت الراهن.

وأفادت السفارة الكندية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ "نوجه رسالتنا للمواطنين الكنديين المتواجدين حاليا في العراق، يمكن أن يتدهور الوضع الأمنى فى البلاد دون سابق إنذار"، داعية مواطنيها في بغداد إلى الاطلاع على نصائح السفر الخاصة بها. يأتي هذا التحذير بعد تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بات رايدر بأنه لا تهديد محدد ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ولكن نلاحظ تصاعد وتيرة الهجمات ضد قواعدنا في سوريا والعراق.

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