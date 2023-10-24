شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى فلسطينى خلال مجلس وزراء النقل العرب يشيد بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس وفد فلسطين بمجلس وزراء النقل العرب فى دورته الـ36 السفير رأفت بدران بالدور المحورى الذى تلعبه مصر فى دعم القضية الفلسطينية، متوجها بالشكر للقيادة السياسة فيما يتعلق برعاية الجانب الخاص بالمساعدات الغذائية والطبية إلى غزة.

جاء ذلك في كلمة السفير رأفت بدران على هامش فعاليات افتتاح الدورة الـ36 لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم الثلاثاء.

وقال السفير رأفت بدران "شكرا لكل الأشقاء علي ما يقدمونه تجاه قضية شعبنا والأحداث الأخيرة التي أصابت هذا الجزء الحبيب من وطننا فلسطين"، مشيرا إلى أهمية "قمة السلام" التي عقدت بالقاهرة مؤخراً لمناقشة الأوضاع فى غزة، وتأكيدها علي التخوفات من تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية الصمود أمام ما وصفه بـ"مشروع التطهير العرقي" الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن محاولات تصفية القضية باتت واضحة وجلية.

ووجه السفير رأفت بدران نداء للأمة العربية، قائلا "نحن في حاجة إليكم أكثر من أى وقت مضي، فأنتم السند والسد في دعمنا وتعزيز حكاية صمودنا".