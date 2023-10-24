الصين: لا مصلحة ذاتية لدينا بشأن القضية الفلسطينية ونأمل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة

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وقالت نينغ إن "موقف بكين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واضح للغاية"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الصيني، تحدث مع كلا من وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين.
وأضافت أن وزير خارجيتها، وانغ يي، أكد أن جميع الدول لها الحق في الدفاع عن النفس، لكن يجب عليها الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية سلامة المدنيين، كما شدد على ضرورة منع تفاقم الوضع بشكل أكبر، ومن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أكثر خطورة.
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "أود أن أشدد على أن الصين لا تسعى إلى تحقيق أي مصالح أنانية بشأن القضية الفلسطينية، ونأمل مخلصين أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بحيث يمكن معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف بشكل شامل".
22 أكتوبر, 08:52 GMT
وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن المجتمع العالمي، وخاصة الدول الكبرى، يجب أن تتبنى موقفًا موضوعيًا وعادلاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقال وانغ إي، في تصريحات نقلها موقع وزارة الخارجية الصينية: "يجب على الدول خارج المنطقة، وخاصة الدول الكبرى، الحفاظ على النزاهة وعدم التحيز ولعب دور بناء في تهدئة الأزمة".
أمس, 04:12 GMT