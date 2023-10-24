دبي - محمود عبدالرازق - ونوه قطنا في تصريح لـ "الخليج 365"، على هامش "معرض سوريا الدولي الأول للمكننة الزراعية ومستلزماتها"، بالتعاون الزراعي القائم مع روسيا الاتحادية، بما في ذلك تأمين مستلزمات المكننة الزراعية، وتوريد مستلزمات تصنيع الأدوية والأسمدة.

وكشف قطنا عن تعاون جديد مع روسيا في مجال الدواجن، وذلك بهدف ترميم من خلفته الحرب الإرهابية على سوريا بعدما نالت من البنى التحتية والخدمات الخاصة بالانتاج الحيواني.

وأشار وزير الزراعة السوري إلى أن إعادة بناء قطاع الإنتاج الحيواني في سوريا تحتاج إلى جهود جبارة بالتعاون مع الدول الصديقة للتجاوز تبعات الحصار الاقتصادي الغربي الذي أثر بشكل كبير عليه.

وأضاف الوزير أن "الأدوية البيطرية واللقاحات والمستلزمات الأخرى التي يتم تأمينها بالتعاون مع روسيا، تعد من المدخلات الهامة جدا لإعادة تنمية قطاع الثروة الحيوانية في سوريا، كما أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية يتم التركيز عليه والعمل على توفير مستلزمات تنميته وتطويره، لكونه سريع النمو وينطوي على قابلية التدخل فيه بشكل مباشر، كما يستم بدورة إنتاج قصيرة".

وأوضح الوزير قطنا بأن إقامة المعارض الزراعية بمشاركة الدول الصديقة يسهم في تلاقي الشركات وتوريد المنتجات تصديرا أو استيرادا، إلى جانب دورها في إنشاء علاقات تبادلية في تطوير هذا القطاع، والاستفادة من التجارب العالمية وإدخال التقنيات الحديثة.

© Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhem

وبيّن الوزير السوري بأن "القطاع الزراعي هو القطاع الاقتصادي الأكثر حيوية في سوريا، وهناك توجيهات واضحة بدعمه وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لتمكين المزارعين والمنتجين والمصانع المرتبطة به".

ويشارك في معرض "سوريا الدولي الأول للمكننة الزراعية ومستلزماتها" نحو 50 شركة عربية وأجنبية متخصصة، بالتزامن مع معرض البيطرة والدواجن (Agri poul) الذي يقيمه اتحاد الغرف الزراعية السورية.

© Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhem

دعم روسي لاستعادة قطاع الدواجن

وأكد، محمد جنن، أمين سر غرفة زراعة دمشق وريفها، في تصريح لـ " الخليج 365"، تنفيذ العديد من التجارب الاقتصادية بين سوريا وروسيا، حيث تم دعم قطاع الزراعة والدواجن من خلال استيراد (الصوص البياض الروسي) لإنقاذ الانتاج السوري.

© Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhem

ولفت جنن إلى أن المعرض يركز على أوجه النشاط الزراعي ومستلزمات إنتاجه وأهمية الترويج لمنتجات ‏المعامل الوطنية المتعلقة بقطاع الدواجن والثروة الحيوانية، ويشكل فرصة للشركات المحلية المختصة بقطاع الدواجن والزراعة للاطلاع على مختلف المنتجات النباتية والحيوانية المتوافرة حالياً في الأسواق الداخلية والخارجية.

© Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhem

استيراد الآليات الزراعية

من جهته، أكد المهندس مهند الأصفر، ممثل إحدى الشركات الروسية في سوريا، لـ "الخليج 365"، أهمية الاستفادة من المكنات الزراعية الروسية، مشيرا إلى أن توريد جرارات زراعية من هذه الدولة الصديقة في ظل الحصار الاقتصادي الغربي الذي زاد بشكل كبير من صعوبات تأمين المعدات والآلات الزراعية.

© Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhem

بدوره أكد خلف المشهداني مدير مجموعة مشهداني الدولية للمعارض في تصريح لـ "الخليج 365"، "أن المعرض يقدم فرصة مثالية للمتخصصين تمكّنهم من استكشاف نطاق واسع من المعدات والتقنيات الزراعية، بالإضافة إلى تلاقي كبار صناع القرار ووضع خارطة طريق تحقق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

© Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 1/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 2/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 3/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 4/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 5/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 6/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 7/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية © Gulf 365 . Shams Molhemوزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 8/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 1/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 2/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 3/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 4/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 5/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 6/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 7/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية 8/8 © Gulf 365 . Shams Molhem وزير الزراعة السوري لـ"الخليج 365": تأمين احتياجات قطاعنا الزراعي من التقنيات الروسية

ولفت المشهداني إلى عقد اتفاقات مع العديد من الشركات الروسية والوفود التي زارت المعرض لتطوير قطاع الزراعة الوطني، كما تم أخذ الموافقة على إقامة معرض خاص بالمنتجات السورية في روسيا خلال النصف الأول من عام 2024 بالتعاون مع شركات روسية.