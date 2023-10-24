الجيش اللبناني: نتابع تطورات الأوضاع ونحافظ على الجهوزية عند الحدود الجنوبية

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كما أشار قائد الجيش اللبناني إلى "ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار الدولي 1701".
جاءت تصريحات قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، خلال زيارة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قيادتي قطاع جنوب الليطاني، ولواء المشاة الخامس في الجيش، وقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
وثمّن عون "دعم ميقاتي للجيش ووقوفه إلى جانبه".
من ناحيته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في ختام جولته، إنه "في هذا الظرف العصيب أتينا إلى الجنوب لتحية الجيش والتعبير عن تقديرنا لجهوده وتضحياته دفاعا عن الوطن والأرض والشعب. ولا شعار آخر يسمو على شعاره "شرف - تضحية - وفاء" سوى "فخر – عزة - كرامة"، تعبيرًا عن اعتزازنا بما حققه الجيش ويحققه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة العسكرية".
وتابع: "أنا على ثقة بأن الجيش سيبقى رمزا للوحدة الوطنية الجامعة، وأحيي في هذه المناسبة قائد الجيش الذي، بقيادته الحكيمة، يواجه كل الصعوبات التي تعترض الجيش في الميدان وفي الثكنات، بشهامة وحنكة".
وأضاف: "لا نسعى للمواجهة على حدودنا الشمالية أو مع أي طرف آخر ونركز على القضاء على البنية التحتية لحماس"، متابعًا: "لكن الوضع معقد وحساس".
16 أكتوبر, 11:44 GMT
وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".