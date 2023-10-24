شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي.. غزة لا تحصل على المساعدات الاغاثية الكافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقول الأمم المتحدة إن 54 شاحنة محملة بمساعدات الاغاثة دخلت قطاع غزة منذ السبت الماضي.

ووصفت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" اليوم الثلاثاء المساعدات التي وصلت بأنها مجرد نقطة في المحيط.

طعام لا يمكن طهيه

وبالإضافة لذلك، فإن الوقود اللازم للمولدات ليس ضمن المساعدات التي دخلت القطاع.

وقالت الرفاعي إنه بدلا من ذلك تم إيصال الأرز و العدس، اللذين لا يمكن طبخهما لأن المواطنين لا يستطيعون الحصول على المياه والغاز اللازم للطبخ.

ويشار إلى أنه قبل تصاعد الصراع في السابع من أكتوبر الجاري، كانت تصل 500 شاحنة يوميا لقطاع غزة، من بينها 100 شاحنة تحمل وقود وطعام. وتحدثت الرفاعي من مكتب الاونروا في العاصمة الاردنية عمان للصحفيين في جنيف عبر تقنية الفيديو.