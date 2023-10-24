شكرا لقرائتكم خبر عن القصف الوحشي لغزة يتواصل.. استشهاد 704 فلسطينيين في عدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن 704 فلسطينيين استشهدوا في 47 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 5791 منذ السابع من الشهر الجاري من بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنًا.

وأعلنت وزارة الصحة عن "انهيار" المنظومة الصحية بفعل أزمة انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقالت الأمم المتحدة إن قوات الاحتلال كثفت عمليات القصف الجوي والبري خلال اليومين الماضيين بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالأيام السابقة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية شاملة في القطاع.