شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى بشكل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، ومنعت دخول أي شخص لأداء الصلاة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن "سلطات الاحتلال ترفض إدخال أي شخص إلى المسجد الأقصى المبارك، بعدما أغلقت جميع أبوابه بشكل مفاجئ".

وأضافت الدائرة أن "الاحتلال يفرض تشديدا كبيرا منذ الصباح على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث كان يسمح لكبار السن بالدخول فقط، لكن الاحتلال تراجع عن ذلك ورفض السماح لأي شخص بالدخول"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يغلق فيها الاحتلال "الأقصى" منذ شهور.

اقتحام الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، بالتزامن مع إعاقة دخول المصلين.

وبحسب وكالة الأنباء الفسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة.