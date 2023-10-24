المتحدث باسم الهيئة الملكية للعلا: عدد السياح الذين زاروا المحافظة العام الماضي تجاوز 140 ألفا

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن "السعودية تمثّل نموذجا مختلفا في الاقتصاد، وكانت صاحبة النمو الأعلى في الناتج الإجمالي المحلي من بين دول العشرين في العام الماضي، ما يؤهلها لأن تسعى إلى تحقيق الاستقرار، كما أن لديها رؤية صادقة في التحول من الاعتمادية الكاملة على النفط إلى تنوع مصادر الدخل".

وردا على سؤال من "الخليج 365" بشأن مهام الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية، قال المتحدث باسمها، عبد الرحمن بن سليمان الطريري: "تتولى الهيئة إدارة محافظة العلا، سواء بالجزء الذي يستهدف التسويق للسياح، وبناء المنتجعات والفعاليات، ودعوة المستثمرين الراغبين في أن يكونوا جزءا من هذه الرحلة المثرية، ولدينا مسؤولية في إدارة المدينة، وفي مقدمتها جودة الحياة، بالاهتمام بالصحة والتعليم والرياضة".

18 أكتوبر, 10:45 GMT

وشدد الطريري أن "الحراك الأخير الذي اهتمت به السعودية في محافظة العلا تحديدا أثمر عن نتائج إيجابية كبيرة، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياحية"، مبينا أن "عدد السياح الذين أتوا العام الماضي لزيارة المحافظة تجاوز الـ 140 ألفًا، وهذا أكثر من المستهدف، كما أن العلا أصبحت اليوم موجودة على الخارطة العالمية، وأن مدى الوعي بهذه الوجهة السياحية حول العالم بلغ 40%".

وأشار الطريري إلى أنه مازالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تواجه تحديات، لكنه أكد أنه سيتم تجاوزها بإصرار فريق العمل، ودعم القيادة السعودية.

وتركز المبادرة على التحديات التي يواجهها العالم في مجالات الاقتصاد والمناخ والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

وتعد "مبادرة مستقبل الاستثمار"، التي تأتي تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.