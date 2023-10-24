وزير الطاقة السعودي لـ"الخليج 365": مستمرون بالتعاون مع روسيا حتى النهاية وفي كل المجالات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير السعودي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض:

"نحن نتعاون مع روسيا في كافة المجالات وليس في مجال النفط فقط، ومستمرون في هذا التعاون حتى النهاية". سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وزير الطاقة السعودي

12 أكتوبر, 08:52 GMT

وحول مساهمة السعودية وروسيا في استقرار أسواق النفط العالمية، أضاف معالي الوزير:

"لولا هذا التعاون السعودي الروسي بمشاركة بقية الدول الأعضاء في أوبك+ لما استطعنا تحقيق هذا الاستقرار مقارنة بالأسواق الأخرى، ومستمرون في هذا التعاون أيضا". سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وزير الطاقة السعودي

وكان قد قال الوزير، خلال ندوة في المنتدى: "نحن لسنا بحاجة إنتاج المزيد من النفط إن لم يكن هناك طلب عليه، لذلك يجب المحافظة على هذه الاستراتيجية".

وتابع: "وبالأرقام، لدينا تجارة النفط تبلغ 2 تريليون دولار، بينما باقي التجارة 3 تريليون دولار، أي 7 إلى واحد، أي النفط هو الأساس وأي شيء أقل منه، ونحن ندرك ما يجب فعله بعيدا عن المنظرين".