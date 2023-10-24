وزير الطاقة السعودي لـ"الخليج 365": مستمرون بالتعاون مع روسيا حتى النهاية وفي كل المجالات

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير السعودي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض:
"نحن نتعاون مع روسيا في كافة المجالات وليس في مجال النفط فقط، ومستمرون في هذا التعاون حتى النهاية".
سمو الأمير عبد العزيز بن سلمانوزير الطاقة السعودي
12 أكتوبر, 08:52 GMT
وحول مساهمة السعودية وروسيا في استقرار أسواق النفط العالمية، أضاف معالي الوزير:
"لولا هذا التعاون السعودي الروسي بمشاركة بقية الدول الأعضاء في أوبك+ لما استطعنا تحقيق هذا الاستقرار مقارنة بالأسواق الأخرى، ومستمرون في هذا التعاون أيضا".
سمو الأمير عبد العزيز بن سلمانوزير الطاقة السعودي
وكان قد قال الوزير، خلال ندوة في المنتدى: "نحن لسنا بحاجة إنتاج المزيد من النفط إن لم يكن هناك طلب عليه، لذلك يجب المحافظة على هذه الاستراتيجية".
وتابع: "وبالأرقام، لدينا تجارة النفط تبلغ 2 تريليون دولار، بينما باقي التجارة 3 تريليون دولار، أي 7 إلى واحد، أي النفط هو الأساس وأي شيء أقل منه، ونحن ندرك ما يجب فعله بعيدا عن المنظرين".