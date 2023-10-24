اخبار الخليج

وزير الطاقة السعودي لـ"الخليج 365": مستمرون بالتعاون مع روسيا حتى النهاية وفي كل المجالات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير السعودي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض:

"نحن نتعاون مع روسيا في كافة المجالات وليس في مجال النفط فقط، ومستمرون في هذا التعاون حتى النهاية".

سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان

وزير الطاقة السعودي
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي. - الخليج 365 عربي, 1920, 12.10.2023

12 أكتوبر, 08:52 GMT

وحول مساهمة وروسيا في استقرار أسواق النفط العالمية، أضاف معالي الوزير:

"لولا هذا التعاون السعودي الروسي بمشاركة بقية الدول الأعضاء في أوبك+ لما استطعنا تحقيق هذا الاستقرار مقارنة بالأسواق الأخرى، ومستمرون في هذا التعاون أيضا".

سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان

وزير الطاقة السعودي

وكان قد قال الوزير، خلال ندوة في المنتدى: "نحن لسنا بحاجة إنتاج المزيد من النفط إن لم يكن هناك طلب عليه، لذلك يجب المحافظة على هذه الاستراتيجية".

وتابع: "وبالأرقام، لدينا تجارة النفط تبلغ 2 تريليون دولار، بينما باقي التجارة 3 تريليون دولار، أي 7 إلى واحد، أي النفط هو الأساس وأي شيء أقل منه، ونحن ندرك ما يجب فعله بعيدا عن المنظرين".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا