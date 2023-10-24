خبير عسكري يوضح قدرة "حماس" على تصنيع وتجهيز المسيرات رغم الحصار

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة "كتائب القسام" على "تلغرام"، فيديو قالت إنه يوثق "مشاهد لطائرات الزواري الانتحارية التي استهدفت بها كتائب القسام لأول مرة أهدافًا للاحتلال في عمق أراضينا المحتلة".

وتظهر المشاهد طائرات "الزواري" وهي تنطلق من قواعدها باتجاه السماء في مشهد يظهر فيه الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط.

واستخدمت "حماس" في عملية "طوفان الأقصى" عددا من المسيرات التي هاجمت من خلالها أبراج المراقبة لتعطيلها.

أمس, 20:45 GMT

حول قدرة "حماس" على تصنيع وتجهيز المسيرات المتطورة رغم الحصار المفروض عليها، تحدّث الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، لـ"الخليج 365"، قائلا: "من وجهة نظري أعتقد أن حركة "حماس" حصلت على تكنولوجيا طائرات من دون طيار، ولم تصل كما هي إلى "حماس"، بواحد من أمرين، أولا إما وصلت مفككة بطريقة أو بأخرى وقامت حماس بتجميعها في غزة، أو أنها وصلت مع شرح مفصل".

وأشار إلى أن كل دول المحور ساعدت الحركة بطريقة أو بأخرى بذلك، واصفًا الأمر بالطبيعي.

وتابع: "السؤال المطروح هو كيف وصلت هذه الطائرات والتقنيات إلى غزة رغم الحصار الشديد؟ وبحسب ما قالوه فقد تم استغلال حالة من الفساد الموجود في الجانب الإسرائيلي، في إدخال هذه الأجهزة إن كان عبر معبر كرم أبو شنب، أو معبر رفح أو عن طريق البحر".

أمس, 13:23 GMT

حول إمكانية استخدام المسيرات بشكل أكبر في المستقبل، قال الخبير: "لا أعتقد أنه سيتم استخدام المسيرات بشكل كبير في غزة، ولا أتصور أن حماس تمتلك مخزونا كبيرا من هذه المسيرات، وكذلك الأمر بالنسبة للصواريخ، فاليوم وأمس على سبيل المثال شاهدنا اقتصادا بعدد الصواريخ التي تطلقها حماس مقارنة بالأسبوع الماضي، لأنه من وجهة نظري، حماس تستعد لمعركة طويلة".

واختتم: "باختصار حماس ليست قوية بقوتها النارية بترسانتها الحربية وإنما هي قوية في قتال رجل لرجل، وبرأيي هم ينتظرون بفارغ الصبر العدو الإسرائيلي ليدخل غزة ليكونوا له بالمرصاد، وأنا متأكد أن قتال الشوارع والأزقة والمدن هو صعب جدا ومقبرة للدبابات والجنود الغازية فكيف بالأحرى بالعدو الإسرائيلي، حيث يتمتع جندي حماس بالتدريب العالي ويعرف الأرض جيدا ولديه عقيدة قتالية، مقابل جندي إسرائيلي لا يعرف الأرض ومعنوياته منهارة، وكلنا نعلم أن الصواريخ والمدفعية والطيران لا تنفع في حرب الشوارع".

جدير بالذكر أنه، في صباح يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.