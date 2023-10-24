شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش لمجلس الأمن: الفلسطينيون تعرضوا إلى "احتلال خانق" على مدى 56 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات التصعيد في غزة، والأوضاع في الشرق الأوسط.

واستهلت الجلسة بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي قال إن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم، والحرب في غزة قد تمتد بالمنطقة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا مبرر للقتل واختطاف المدنيين، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن.

قصف الاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن المستوطنات تلتهم الأراضي الفلسطينية، وتدمر أحلام الفلسطينيين، مؤكدًا أن قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة متواصل بلا هوادة بشكل مقلق.

وشدد جوتيريش على أن هجمات حماس "لم تحدث من فراغ" فالفلسطينيين تعرضوا إلى "احتلال خانق" على مدى 56 عاما.

وقال: "يجب إيصال المساعدات إلى غزة بلا أي قيود، فالمساعدات التي دخلت حتى الآن قطرة في محيط الاحتياجات".