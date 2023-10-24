شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": عاجزون عن توزيع الإمدادات الأساسية على مستشفيات غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال غير قادرة على توزيع الوقود أو الإمدادات الصحية الأساسية المنقذة للحياة على المستشفيات الكبرى في شمال غزة بسبب نقص الضمانات الأمنية.

ودعت المنظمة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية حتى يتسنى إيصال الإمدادات الصحية والوقود بأمان إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

شهداء غزة

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن 704 فلسطينيين استشهدوا في 47 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 5791 منذ السابع من الشهر الجاري من بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنًا.