شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تحذر من تعمق الكارثة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن مخزونها من الوقود اللازم لتشغيل مرافقها ومراكز الإيواء ومحطات المياه في قطاع غزة سينفد بالكامل الأربعاء المقبل، محذرة من تعمق الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكدت (الأونروا) التي تدير نحو 222 مركز إيواء في قطاع غزة، أن إمدادات المياه وتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بها ستتوقف بسبب نفاد الوقود، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول إمدادات الوقود لليوم الـ18 على التوالي، لافتة إلى أن أهالي القطاع ومن يقيم في مراكز الإيواء بحاجة ماسة للمياه والغذاء.