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وزير الخارجية الأردنى: نطالب بوقف الحرب فورا فى غزة وإيصال المساعدات

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القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردنى، بوقف الحرب فورا فى غزة وإيصال المساعدات.

وقال وزير الخارجية الأردنى خلال كلمته بمؤتمر المجموعة العربية بالأمم المتحدة: نرفض قتل المدنيين من أى طرف كانوا.

وتابع وزير الخارجية الأردنى: نحذر من أن استمرار الحرب لن يجلب السلام، وموقفنا العربى موحد وندين قتل المدنيين، ونرى بوضوح غياب العدالة فيما يحدث فى غزة.

وتابع أيمن الصفدى، أن عدم حل النزاع فى غزة سيؤدى إلى عنف متزايد، وسنكثف تحركنا لوقف العدوان على غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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