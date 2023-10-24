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وزيرة الخارجية الفرنسية تطالب بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، إنه يجب إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مطالبة بتسهيل وصول المساعدات للقطاع.

 

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية، خلال كلمتها بمجلس الأمن: نطالب بإطلاق سراح كافة المحتجزين في غزة فورا ودون شروط.

 

وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية: ندعو لهدنة إنسانية في غزة لضمان وصول المساعدات، ونحذر أطرافا في المنطقة من التدخل في الصراع بغزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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