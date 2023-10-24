شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن: الشعب الفلسطينى سيبقى صامدا على أرضه ولن يرحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن يرحل.
وأضاف الرئيس الفلسطيني ،خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نرفض أية حلول جزئية أو عسكرية لقطاع غزة".
وتابع محمود عباس أبو مازن :"نناشد مجلس الأمن التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، وأكدنا إدانتنا لقتل المدنيين في صفوف الجانبين".
وقال الرئيس الفلسطيني إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فورى.
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