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أبو مازن: الشعب الفلسطينى سيبقى صامدا على أرضه ولن يرحل

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن يرحل.

 

وأضاف الرئيس الفلسطيني ،خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نرفض أية حلول جزئية أو عسكرية لقطاع غزة".

 

وتابع محمود عباس أبو مازن :"نناشد مجلس الأمن التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، وأكدنا إدانتنا لقتل المدنيين في صفوف الجانبين".

 

وقال الرئيس الفلسطيني إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فورى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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