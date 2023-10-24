الري المصرية: انتهاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة

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25 سبتمبر, 14:27 GMT
وأوضح مسؤول المصري أنه تم التوافق، أيضا على التوصل بلا إبطاء، لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بناء على توافق الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا الذي جرى في 13 يوليو/ تموز الماضي.
وأمس الاثنين، انطلقت جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري، بشأن سد النهضة، في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.
ويشار إلى أنه في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت قد انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، بمشاركة وفود التفاوض من الدول الثلاث.
15 سبتمبر, 20:13 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن عقد جولات تفاوضية بدأت في القاهرة، يومي27 و28 أغسطس/ آب الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا، في 13 يوليو الماضي.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.
© Gulf 365سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
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