الري المصرية: انتهاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، أن جولة المفاوضات التي عُقدت في القاهرة بشأن سد النهضة، شاركت فيها الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.

25 سبتمبر, 14:27 GMT

ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه تم التوافق على عقد الجولة المقبلة للمفاوضات نفسها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بهدف استكمال العملية التفاوضية التي امتدت طوال الشهرين الماضيين.

وأوضح مسؤول المصري أنه تم التوافق، أيضا على التوصل بلا إبطاء، لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بناء على توافق الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا الذي جرى في 13 يوليو/ تموز الماضي.

وأمس الاثنين، انطلقت جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري، بشأن سد النهضة، في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي لها، إنه "صباح اليوم، الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انطلقت في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا"، مضيفة أن "تلك الجولة من المفاوضات تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عُقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين".

ويشار إلى أنه في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت قد انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، بمشاركة وفود التفاوض من الدول الثلاث.

15 سبتمبر, 20:13 GMT

وتجدر الإشارة إلى أن عقد جولات تفاوضية بدأت في القاهرة، يومي27 و28 أغسطس/ آب الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا، في 13 يوليو الماضي.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.