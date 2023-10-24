اخبار الخليج

الري المصرية: انتهاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "بوابة الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، أن جولة المفاوضات التي عُقدت في القاهرة بشأن سد النهضة، شاركت فيها الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.
علم إثيوبيا أمام سد النهضة - الخليج 365 عربي, 1920, 25.09.2023

25 سبتمبر, 14:27 GMT

ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه تم التوافق على عقد الجولة المقبلة للمفاوضات نفسها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بهدف استكمال العملية التفاوضية التي امتدت طوال الشهرين الماضيين.

وأوضح مسؤول المصري أنه تم التوافق، أيضا على التوصل بلا إبطاء، لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بناء على توافق الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا الذي جرى في 13 يوليو/ تموز الماضي.

وأمس الاثنين، انطلقت جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري، بشأن سد النهضة، في العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي لها، إنه "صباح اليوم، الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انطلقت في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا"، مضيفة أن "تلك الجولة من المفاوضات تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عُقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين".

ويشار إلى أنه في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت قد انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، بمشاركة وفود التفاوض من الدول الثلاث.

سد النهضة الإثيوبي، 20 فبراير/ شباط 2022 - الخليج 365 عربي, 1920, 15.09.2023

15 سبتمبر, 20:13 GMT

وتجدر الإشارة إلى أن عقد جولات تفاوضية بدأت في القاهرة، يومي27 و28 أغسطس/ آب الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا، في 13 يوليو الماضي.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.

© Gulf 365سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر - الخليج 365 عربي, 1920, 24.10.2023

سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

© Gulf 365

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا