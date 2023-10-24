شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر مجددًا من نقص حاد في المياه بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية مجددًا، اليوم الثلاثاء، من الوضع المتردي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك نقص حاد في المياه.

وقال مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ بالمنظمة، ريك برينان، إن المنظمة تقدر أنه لم يتبق سوى 3 لترات من المياه للشخص الواحد يوميًا، في حين أن الحد الأدنى المطلوب للواحد 15 لترا للشرب والطهي والنظافة الشخصية.

وأضاف المسؤول الأممي أنه لم يعد بإمكان سكان القطاع أخذ حمام مناسب هناك في الأسابيع الأخيرة.

وقال إنه مع وجود نحو مليون نازح، فإن المراحيض باتت تمثل مشكلة كبيرة، مشيرا إلى أن الإصابة بأمراض الإسهال والتهابات الجلد والجهاز التنفسي ليست سوى مسألة وقت.

يشار إلى أن القطاع يشهد نحو 200 حالة ولادة يوميا، لكن النساء لا يجدن أماكن آمنة لولادة أطفالهن أو الوصول إلى المستشفيات في حالة حدوث مضاعفات. وفي القطاع المحاصر، والمكتظ بالسكان، لا تزال الحالة الإنسانية كارثية بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الحرب.