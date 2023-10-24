شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع المجموعة العربية للتنسيق بشأن التطورات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقد اليوم بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري. حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

كما حضر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والوزير المكلف بتسيير أعمال وزراة خارجية ليبيا الطاهر سالم الباعور، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي.

التطورات في غزة

يأتي اجتماع المجموعة العربية في إطار التنسيق العربي المشترك بشأن التطورات في غزة، وذلك قبيل جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه قضية فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات في غزة ومحيطها، والجهود العربية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى بحث أوجه التنسيق العربي لوقف التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما استعرض الوزراء المشاركين في الاجتماع، الأجندة المطرحة على طاولة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.