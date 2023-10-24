شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "تيج".. دمار مئات المنازل في محافظتي المهرة وسقطرى باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، اليوم الثلاثاء، تضرر مئات المنازل جراء إعصار تيج الذي ضرب محافظتي سقطرى والمهرة، شرقي اليمن.

وقال مكتب المنظمة في اليمن عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس"إن إعصار تيج دمر 300 منزل ‏في سقطرى، فيما تسبب بتضرر 314 منزلا بشكل جزئي".

وفي محافظة المهرة، قالت اليونسيف، إن الإعصار تسبب‏ بنزوح أكثر من 6400 شخص، من بينهم 3328 طفلا، مؤكدة استعدادها لتلبية الاحتياجات الفورية للأسر المتضررة.

رعاية المتضررين

وفي وقت سابق اليوم، زار رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعض المناطق المتضررة من الاعصار المداري في مدينة الغيضة، وضواحيها التابعة لمحافظة المهرة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية "سبأ"، أن العليمي "وجه السلطات بتلبيتها وتقديم كل اشكال الرعاية اللازمة للمتضررين من الكارثة".

وأشار تقرير أولي للسلطة المحلية في محافظة المهرة، إلى تسجيل حالتي وفاة، وإصابة 150 آخرين، وأضرار كبيرة في البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة، ونزوح نحو 10 آلاف شخص في مديريتي الغيضة، وحصوين الأشد تضررا من الإعصار.

مركز الملك سلمان للإغاثة

وشدد العليمي على أهمية ابقاء الجاهزية العالية عند درجتها القصوى حتى في ظل توقعات تراجع الإعصار إلى منخفض جوي خلال الساعات القادمة.

كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاستجابة العاجلة للكارثة من قبل السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، داعيا كافة المنظمات الاقليمية والدولية، والقطاع الخاص الوطني إلى المساهمة في مد يد العون لعشرات الآلاف من المتضررين بأثار العاصفة في محافظة المهرة، وباقي المحافظات الشرقية الواقعة في نطاق الحالة المدارية، والمنخفض الجوي المطير.

منخفض جوي

وبحسب مراكز الأرصاد، والإنذار المبكر، فإن سواحل محافظتي المهرة وحضرموت، والمناطق الداخلية منهما لا تزال تحت تأثير الإعصار "تيج"، مع توقعات بتراجع العاصفة إلى منخفض جوي خلال الساعات المقبلة.

وشدد مركز الأرصاد، والإنذار المبكر على جميع المواطنين خصوصًا في محافظات المهرة، حضرموت، وشبوة، باستمرار أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.