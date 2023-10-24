الخليج اليوم .. سقطرى.. نزوح عشرات الأسر وانقطاع للطرقات ونفوق مواشي وانجراف مزارع جراء إعصار "تيج"

الرياض - كتب موسى القحطاني - كشف مصدر مطلع مجمل الآثار التي خلّفها إعصار "تيج" في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية حتى الآن.

وقال المصدر إن عشرات الأسر نزحت من حي 14 أكتوبر القريب من الساحل بمدينة حديبوه، حيث تم نقلهم الى المدارس، مشيرًا إلى أن تلف في المواد الغذائية والايوائية.

وأكد المصدر، عدم وجود أضرار بشرية إلى الآن، سوى تعرض طفل لإصابة بسيطة، سقط عليه باب البيت في مدينة قلنسية، مشيرًا إلى أنه "حالته مستقرة".

وبحسب المصدر، فإن معظم الطرقات انقطعت وانجرف جزء كبير منها، إضافة إلى نفوق العشرات من المواشيء وانجراف المزارع جراء السيول والأمطار الغزيرة.

كما غرقت سفينتي اصطياد في ميناء حولاف نتيجة الرياح وارتفاع الامواج.

وبدأت تاثيرات العاصفة تيج من يوم السبت بأمطار خفيفة متواصلة وازدادت شدتها صباح اليوم التالي مع رياح متوسطة تتراوح بين ال 20 والـ30عقدة وبلغت كمية الأمطار بحسب هيئة الأرصاد الى 72ملم خلال هذه اليوم.