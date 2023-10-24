الصحة الفلسطينية: وقوع إصابات بينها حرجة جدا في الرأس برصاص إسرائيلي قرب رام الله

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم الثلاثاء بوقوع إصابات بينها إصابة حرجة جدا في الرأس برصاص إسرائيلي في راس كركر قرب رام الله، وأكدت وزارة الصحة أن لا صحة للأنباء التي تفيد بسقوط قتلى.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكر أن شابا فلسطينيا قتل وأصيب آخر بالرصاص الحي في راس كركر قرب رام الله

وأفاد الهلال الأحمر بوجود بلاغ عن إصابة ثالثة محتجزة لدى القوات الإسرائيلية.

إلى ذلك، اعتقلت القوت الإسرائيلية مساء الثلاثاء شابين أحدهما في قرية عابود شمال غرب رام الله والآخر عند دوار روابي شمال رام الله.

كما ذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مركبة يستقلها المعتقل المحرر أحمد حسن فتحي أبو حسين (25 عاما)، واعتقلته عند مدخل قرية عابود دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن القوات اعتقلت الشاب تامر فرح تميمي (30 عاما)، وهو سائق مركبة عمومية من قرية النبي صالح، خلال مروره عبر حاجز عسكري طيار على دوار روابي.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن القوات شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما واصلت أيضا إغلاق الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.