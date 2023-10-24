شكرا لقرائتكم خبر عن أولى شحنات المساعدات الإغاثية البحرينية إلى غزة تصل مطار العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البحرين وصول، المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية إلى مطار العريش، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة ولتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني والذي سيقوم بدوره بتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في غزة من المواطنين والمستشفيات، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبهذه المناسبة، أوضح الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين الدكتور مصطفى السيد أن هذه الشحنة هي الأولى وتحتوي على 40 طنا من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق لمساعدتهم في الظروف الراهنة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار السيد إلى أن اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة ستقوم بالعديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة الأشقاء، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البحرين وفلسطين الشقيقة، مؤكدا وقوف البحرين معهم في هذه المحنة الإنسانية ومساعدتهم في التخفيف من هذا المصاب الأليم.