شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الهباش: غلق الاحتلال للمسجد الأقصى خطوة مجنونة وعدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، على غلق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن القضية الأكثر حساسية للفلسطينيين ولكل العرب والمسلمين هي أقدس مقدساتهم في فلسطين، وفي مدينة القدس، وهو المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، أنه في ظل كل ما يجري يُقبل الاحتلال على هذه الخطوة المجنونة العدوانية التي تنطوي على الكثير من المخاطر وربما تفتح الباب أمام تصعيد أكثر في الضفة الغربية والقدس.

وشدد على أنه لا يبرئ سلطة الاحتلال على تعمد غلق المسجد الأقصى المبارك، وإن كانت أيضا تنطوي على سوء تقدير، فهي نوايا خبيثة لدى دولة الاحتلال للمساس بالمسجد الأقصى المبارك والوضع التاريخي والقانوني للمسجد وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، أغلقت اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، ومنعت دخول أى شخص لأداء الصلاة فيه.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفي مقتضب - أن سلطات الاحتلال ترفض إدخال أي شخص إلى المسجد الأقصى المبارك، بعدما أغلقت جميع أبوابه بشكل مفاجئ.