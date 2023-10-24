شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال محيط مستشفى ناصر بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال محيط مستشفى ناصر بخان يونس، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال المتواصل على غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري إلى أكثر من 5795 شهيدًا بينهم 5700 في قطاع غزة، 95 في الضفة الغربية ونحو 18 ألف جريح، 16 ألفًا في قطاع غزة، و1836 في الضفة الغربية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن يرحل.

وأضاف الرئيس الفلسطيني ،خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نرفض أية حلول جزئية أو عسكرية لقطاع غزة".

وتابع محمود عباس أبو مازن :"نناشد مجلس الأمن التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي، وأكدنا إدانتنا لقتل المدنيين في صفوف الجانبين".