شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحركة فتح لـ مساء DMC: مصر دائما داعمة وسند للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، إن مصر عودتنا أن تكون حاملة للهم الفلسطيني والقضية الفلسطينية على كافة المنابر وعلى كافة المستويات سواء السياسية أو الشعبية أو الرسمية، فمصر دائما داعمة وسند للقضية الفلسطينية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن ما يجري على الأرض الفلسطينية تعدى حالة الكارثة، وأكثر بمراحل كبيرة جدا، حيث العامل النفسي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني، حيث مهدد في كل لحظة، فالطائرات تقصف دون تحذير السكان، حيث تقصف المنازل والمباني السكانية، وكأن بنك الأهداف يتمثل في الأطفال والنساء والمباني السكنية والمستشفيات والأماكن الطبية.

وذكر أنه حتى اللحظة تجاوز عدد الشهداء 6 آلاف شهيد، أكثر من 80% منهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وعدد المباني تجاوز 181 ألف شقة سكنية دُمرت ما بين التدمير الجزئي والكلي في قطاع غزة، والطيران لا زال يقصف من أقصى الشمال لأقصى الجنوب من مدينة بيت حنون لرفح.