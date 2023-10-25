شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى أمام مجلس الأمن: التهجير القسرى من غزة مرفوض.. وما يحدث خرق للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الأراضي الفلسطينية تشهد أحداثا مروعة، موضحا أن ما يحدث خرق فعلي للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن مشاهد الصراع الحالي تدمي القلوب لقسوتها، لافتا إلى أنه من المخزي أن يبرر البعض ما يحدث بالدفاع عن النفس.

وتابع سامح شكرى:"على مجلس الأمن العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وندعو لتخفيض حدة الصراع".

وقال وزير الخارجية، إن التهجير القسري من غزة مرفوض، ونرفض استهداف المدنيين من أي جهة كانت.